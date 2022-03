Eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Idar-Oberstein ist am Mittwoch am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Die Bundesregierung habe die 27-Jährige nach Deutschland zurückbringen lassen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstag mit. Gegen die Frau liege ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) und wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor.

