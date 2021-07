Koblenz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz ist die Zahl nachgewiesener Corona-Fälle binnen 24 Stunden um 47 gestiegen (Vortag: 54). Aktuell sind 1176 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert, wie am Donnerstag das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 6,4 nach 6,3 am Vortag.

Nach einer Phase mit sinkenden Werten hatte die Inzidenz vergangene Woche mit 5,0 den niedrigsten Wert seit vielen Monaten in Rheinland-Pfalz erreicht. Seitdem steigt die Kurve wieder leicht. Die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, lag am Donnerstag unverändert bei 3894.

