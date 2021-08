Mainz (dpa/lrs) - Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz hat die Grenze von 35 überschritten und ist besonders bei jüngeren Menschen hoch. «In elf Kreisen und kreisfreien Städten greifen schon die Verschärfungen ab 35», sagte Landesimpfkoordinator Daniel Stich am Donnerstag in Mainz. Die Inzidenz gibt die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an.

„Trotz guter Impfquoten steigen die Inzidenzen schneller als vor einem Jahr“, sagte Stich mit Blick auf die Delta-Variante. Besonders hoch sei die Inzidenz mit mehr als 50 bei den unter 20-Jährigen, bei denen die Impfquote geringer ist als in höheren Altersgruppen. „Das zeigt auch: Unsere Impfstoffe wirken und der Fokus muss auf den Impfungen liegen.“ Der Impf-Fortschritt sei aber nicht mehr so schnell, obwohl Rheinland-Pfalz sowohl bei den Erstimpfungen (65 Prozent) als auch bei den Zweitimpfungen (58,5 Prozent) über dem Bundesdurchschnitt liege. Vor allem aufsuchende Impfangebote in umgebauten Bussen, die durch das Land fahren, sollen das Tempo beschleunigen.