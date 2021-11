Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Corona-Inzidenz im Saarland ist erneut gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Freitag bei 285,7 nach 251,9 am Vortag, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand 3.12 Uhr). Innerhalb eines Tages wurden demnach 633 neue Corona-Infektionen sowie drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

Nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) lagen 40 erwachsene Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser im Saarland, 14 von ihnen mussten invasiv beatmet werden (Stand 6.05 Uhr). Die Hospitalisierungsrate lag (Freitag 11.00) bei 3,35. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus mussten.

Seit Beginn der Pandemie registrierten die saarländischen Gesundheitsbehörden 54 906 Corona-Infektionen, 1095 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Das Saarland koppelt die neuen Corona-Regeln, die an diesem Samstag in Kraft treten, nicht an bestimmte Schwellenwerte. So gilt beispielsweise die Regel, dass für Innenräume in öffentlichen Bereichen nur Geimpfte oder Genesene (2G) zugelassen sind, unabhängig von der Höhe bestimmter Indikatoren. Diese sind aber nach wie vor wichtig, um den Verlauf der Pandemie einschätzen zu können. Andere Bundesländer machen dagegen eine Verschärfung der Corona-Regeln von einer Überschreitung bestimmter Grenzwerte bei der Hospitalisierungsrate abhängig.