Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet für das Saarland eine Corona-Inzidenz von 11,9. Binnen eines Tages wurden sechs neue Infektionen registriert, wie aus Daten des RKI vom Dienstag (Stand 3.13 Uhr) hervorgeht. Es gab demnach keine neuen Todesfälle, die in Verbindung mit dem Coronavirus stehen. In den Regionen wies der Regionalverband Saarbrücken mit 15,8 die höchste Inzidenz auf, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Den niedrigsten Wert mit 4,8 hatte der Kreis Merzig-Wadern. Seit Beginn der Pandemie wurden im Saarland 41 389 Infektionen gezählt. 1019 Menschen starben an oder mit dem Virus.

