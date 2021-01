Interview: Michael Sehr aus Hochdorf-Assenheim im Rheinpfalz-Kreis rückt mit der Berufstierrettung in vielen Städten und Gemeinden aus, wenn ein Tier verletzt ist. Der 40-Jährige ist auch gerufen worden, als das weiße Löwenbaby Lea nach einem Unfall auf der A5 gerettet werden musste.

Wie oft sind Sie schon von einem Tier so gebissen worden, dass es richtig weh getan hat?

Eigentlich nur einmal. Es war eine Katze. Das war vor gut einem halben Jahr. Es hat wirklich lange gedauert, bis der Daumen wieder okay war. Die Katze war angefahren worden. Wir haben sie gefangen, in die Box rein und zum Tierarzt gebracht. Dort habe ich sie rausgenommen. Als der Tierarzt sie zurücksetzen wollte in die Box, habe ich ihm geholfen und versucht, ein Bein der Katze noch mit reinzuschieben. Da hat sie mir den einen Daumen komplett durchlöchert.

Mussten Sie dann selbst zum Arzt?

Normalerweise muss man schon ins Krankenhaus bei einem Katzenbiss und Tetanus muss überprüft werden. Aber ich habe nichts gemacht. Ich bin Tetanus- und Tollwut geimpft. Das ist in unserem Beruf Pflicht.

Und das war das Schlimmste, das ist ja kaum zu glauben …

Es ist nie etwas Schlimmeres passiert. Wir passen sehr gut auf und sind ja auch dementsprechend ausgebildet. Wir legen sehr viel Wert auf Arbeitssicherheit. Es gehört zu unseren Aufgaben, ein Tier immer ordnungsgemäß zu sichern. Das nennt man Sachkunde. Wir müssen wissen, welche Waffen das Tier hat und was wir ausschalten müssen, um nicht gebissen und gekratzt zu werden.

Sie haben also wahrscheinlich die besten Lederhandschuhe der Welt?

Nicht ganz. Wir verwenden ganz normale Lederhandschuhe, die auch gar nicht bissfest sind. Wir fixieren Tiere so, dass sie uns nicht beißen können. Wir haben spezielle Griffe und Hilfsmittel. Gute Kescher beispielsweise kommen aus den USA und kosten über 300 Euro, die aber helfen, das Tier schonend zu fixieren.

Und die Griffe sind sicher für die vielen Sittiche notwendig ...

Bei Halsbandsittichen sind wir immer sehr vorsichtig. Da muss vor allem der Kopf fixiert werden. Da gibt es spezielle Griffe. Kürzlich habe ich zwei Verletzte abgeholt und zum Tierarzt gebracht. Da haben wir einen Polizeibecher, der, glaube ich, für Urinproben ist, genommen und über den Kopf gestülpt. So konnten die Vögel mich nicht beißen und ich habe sie mir ansehen können. Ansonsten der Dreifingergriff, dann kann man den Vogel untersuchen.

Es ist Winter, was ist denn der Klassiker für die Tierrettung zu dieser Jahreszeit?

Es sind viele verletzte Tauben, abgemagerte Wildvögel und Greifvögel, Raben und Graureiher. Sie finden zurzeit nicht mehr so viel, weil die Mäuse nicht mehr so oft rauskommen.

Wo werden die Tiere gefunden, wer meldet sich da?

Die meisten Leute rufen an und sagen, da steht oder liegt ein angefahrener Reiher. Der hat dann am Straßenrand nach Kadavern gesucht. Es kommt auch vor, dass Tiere an Teichen verletzt werden, weil der Teichbesitzer sie verprügelt oder Netze gespannt hat, in denen sie sich verheddern und die Flügel brechen.

Wie oft kommt es vor, dass Sie einem Tier noch helfen können?

Auch Töten ist Tierleid vermeiden. Leiden vermeiden ist der Paragraf 1 im Tierschutzgesetz. Das ist das höchste Gebot. Und wir versuchen, ein Tier nicht lange leiden zu lassen. Wir haben jetzt auch die Sachkunde, damit also die Erlaubnis, für das Töten von Tauben bekommen. Damit lässt sich ein langer Leidensweg vermeiden. Fliegt eine Taube zum Beispiel gegen eine Straßenbahn und hat eine Amputationsverletzung am Flügel oder an den Ständern, so nennen wir die Beine, und ist schwer verletzt, dann können wir das Tier vor Ort erlösen und müssen es nicht noch erst 20 Minuten lang zum Tierarzt fahren. Das ist alles Stress für das Tier. Und auch das sieht das Tierschutzgesetz vor, dass Tiere möglichst wenig Stress verbunden mit Leiden ausgesetzt werden sollen.

Was wird in einem solchen Moment noch alles abgewogen?

Es geht um die Frage, ob eine Behandlung möglich ist. Und wenn ja, was sie kostet und ob sie sich lohnt. Wir wägen ab. In den meisten Fällen entscheidet der Tierarzt, ob das Tier noch leben darf. Wir retten im Monat bestimmt an die 60 bis 80 Tauben. Davon überleben auch mindestens 80 Prozent.

Was ist im Frühjahr der Klassiker?

Bis etwa März, April haben wir auch die hungernden Vögel, Bussarde zum Beispiel. Außerdem Wildtiere, die am Verhungern sind. Und dann kann es im Februar, März schon mit Jungfüchsen losgehen.

Was muss beim Fuchs beachtet werden?

Der Fuchs ist jagbares Wild. Deshalb muss man da immer die Polizei und gegebenenfalls den Jagdpächter informieren. Werden wir gerufen, verständigen wir auch den Jagdpächter.

Und was macht ein Jäger normalerweise?

Er erlöst ihn. Das ist gesetzeskonform und auch völlig in Ordnung. Das Gesetz schreibt es so vor. Füchse werden auch mal gerettet. Aber es muss realistisch sein, er muss eine Chance haben.

Woher kommt Ihre Liebe zu Tieren? Sind Sie mit vielen Tieren aufgewachsen?

Ich bin als Kind dreimal vom Wickeltisch gefallen. Spaß beiseite, meine Eltern haben zu mir als Kind gesagt, dass ich zu Tieren mehr Kontakt und einen anderen Bezug habe als zu Menschen. Das ist auch heute noch so. Wir hatten Hunde und Katzen. Ich bin auch gerne in Zoos und Tierparks und habe auch sehr viele Tierfilme und Dokumentationen angeschaut. Tiere sind die besseren Menschen. Sie zeigen Dir ja auch gleich, ob sie dich leiden können. Wenn nicht, tut’s weh.

Was war Ihr Lieblingstier als Kind?

Den Wolf finde ich sehr interessant. Als Kind hatte ich vor ihm aber auch sehr viel Angst. Fischotter finde ich süß. Leider habe ich bis heute keinen einzigen gefangen oder gesehen, das heißt, im Zoo schon, aber nicht in echt. Es gibt viele Tiere, für die ich viel Sympathie habe. Und auch welche, für die ich weniger Sympathie habe, mich aber genauso einsetze.

Vorm Wolf haben doch alle Kinder Angst, weil er das Rotkäppchen frisst.

Bei mir war es nicht das Märchen, sondern die „Unendliche Geschichte“ und darin die kurze Passage mit dem Wolf. Als Kind habe ich mich nachts immer gefürchtet. Da denkt man doch, die kommen jetzt und fressen mich.

Und heute, sind neue Lieblinge dazu gekommen?

Eine Entdeckung waren für mich Rinder, die habe ich beim dreitägigen Sachkunde-Lehrgang auf dem Hofgut Neumühle in der Nordpfalz näher kennengelernt. Rinder finde ich toll. Sie sind sehr einfühlsam, aber sie haben eben auch sehr viel Gewicht. Und das setzen sie auch ein. Sie schieben einen dann auch mal einfach zur Seite.

Als Kind erlebt man doch aber auch, dass ein Tier stirbt. War das für Sie ein einschneidendes Erlebnis?

Ich kann mich gut an unseren Hund erinnern. Es war ein Jagdhund. Ich habe mich als Kind zu ihm runtergebeugt, weil ich ihn streicheln wollte. Er hat mich aus heiterem Himmel ins Gesicht gebissen, woraufhin meine Eltern ihn haben einschläfern lassen.

Tiere haben bei Ihnen also noch was gut …

Nein, ich habe damals richtig Stress gemacht, weil ich das überhaupt nicht in Ordnung fand. Aber es war natürlich die Entscheidung meiner Eltern. Später hatten wir noch eine Dogge. Zu der Zeit war ich zu einem Praktikum in medizinischer Rettung beim Ludwigshafener Tierarzt Dr. Schall. Die Dogge hatte eine Magendrehung. Meine Eltern hatten aber keine Chance, das Tier zum Tierarzt zu bringen. Wir hatten kein Auto, in das die Dogge reingepasst hätte. Wir sind dann mit der Straßenbahn und mit dem Bus zu Dr. Schall gefahren. Der Hund musste aber eingeschläfert werden. Ich bin dabei gewesen. Auch wenn das schon lange her ist, kann ich mich daran erinnern, als ob es gestern gewesen wäre.

Hilft das bei der Arbeit?

Ja, es hilft sehr. Ich weiß ganz genau wie die Leute sich fühlen. Wir hatten früher viele Einschläferungen mit dem Nottierarzt. Das ist immer eine ganz schreckliche Situation. Da kommst du als Fremder in den intimen Bereich einer Familie, das ist die Wohnung ja, und erlebst das mit. Das ist etwas sehr Emotionales.

Was ist Tierwohl?

Das heißt für mich, Tiere artgerecht zu halten, zu versorgen und ihnen auch mit Respekt zu begegnen. Mit Futter reinschmeißen und drei Quadratmeter Auslauf ist es nicht getan. Tierschutz kann sich bei uns im Land jeder auf die Fahne schreiben, viele haben aber gar keine richtige Ahnung davon.

Respekt vor Tieren ist ein gutes Stichwort. Haben Wildtiere bei uns noch genug Räume?

Ein gutes Beispiel ist die Ringelnatter. Sie lebt eigentlich an einem Fluss oder am See, in einem Feuchtgebiet. Wir haben immer wieder Einsätze, wenn sie sich in Teiche von Häusern verirrt. Sie weiß halt nicht mehr wohin. Sie findet einen Teich mit Fischen drin und denkt, ach cool, den nehme ich. Der Tisch ist gedeckt.

Und was passiert dann, wenn sie gerufen werden?

Wir fangen sie ein und wildern sie aus, und zwar in ihrem natürlichen Habitat. Dort gehört sie auch hin. Es gibt im Grunde gar kein Wildtier mehr mit einem Lebensraum, der nicht vom Menschen berührt wird. In der Stadt ist es ganz schlimm. Da werden die Steinmarder verdrängt. Die Häuser werden so gut gebaut, dass sie keine Schlafmöglichkeiten mehr finden. Es kann mir aber keiner erzählen, dass er in den Wald gehen und dort schlafen soll. Das macht kein Steinmarder. Er kann es auch nicht. Deshalb heißt er ja auch Steinmarder. Er hat früher in Scheunen gewohnt und auf Dachböden Mäuse und Vögel gejagt. Und jetzt wird er als lästig angesehen und alle versuchen, ihn zu vertreiben. Hauptsache, das Hab und Gut ist geschützt. Dabei vergessen die Menschen, dass sie eigentlich im Lebensraum des Marders leben und nicht umgekehrt.

Es sah im vergangenen Jahr so aus als würde mehr geangelt und als würde es deshalb öfters Vögel geben, die sich in Angelschnüren verheddern oder verhaken …

Das war so. Das Problem geht schon damit los, dass es auch genug Leute gibt, die ohne Angelschein angeln gehen und einfach ihren Kram im Wasser liegen lassen. Es gibt aber auch sehr viele verantwortungsbewusste Angler. Es wie bei allem. Fast alle Tiere, die in Not geraten, können sich beim Menschen dafür bedanken. Irgendwas hat der Mensch immer damit zu tun.

Es rufen doch aber auch Menschen an, die dann ganz betroffen sind.

Ja, das sind die Gutmenschen. Der Mensch ist zweigeteilt. Der eine hilft sehr, der andere bringt Tiere in Bedrängnis, in Not- und Zwangslagen, dass sie nur noch unter großem Aufwand daraus befreit und gefangen werden können.

Bei welchen Tieren muss man auf alle Fälle wegbleiben?

Das ist deshalb schwer zu sagen, weil viele schon Angst vor einer Taube haben. Man sollte aber schon von Schwänen wegbleiben, Füchsen und Ratten. Der Rattenfloh ist nicht so ohne. Er war, soweit ich weiß, Überträger der Pest. Selbst ein Hund und eine Katze, die Menschen gewöhnt sind, können ihre Retter in Extremsituationen sehr schwer verletzen. Da muss man mit Sachverstand und ordnungsgemäßen Mitteln ran.

Eins der Themen des vergangenen Jahres in der Region war Lea. Haben Sie das Löwenbaby auf der Autobahn gerettet?

Ja, und ich hoffe, sie bleibt auch mein letzter Löwe. Nicht, weil sie nicht schön ist, sondern weil es einfach abartig ist, einen Löwen durch halb Europa zu karren, nur weil er irgendwo hin soll.

Sie soll es dort ja aber sehr gut haben …

Wir werden sie auf alle Fälle nächstes Jahr besuchen gehen, Uwe Wünstel vom Reptilium in Landau, und ich.

Aber nur, wenn Sie Bilder von ihr schicken.

Erst einmal müssen wir ja abwarten, dass man überhaupt wieder reisen kann.

Die Berufstierrettung Animal Control (Tierrettung Rhein-Neckar) besteht aus Michael Sehr (40) aus Hochdorf-Assenheim, der ausgebildeter Tiernotfallsanitäter ist, seinem Kollegen Lukas Walter (Annweiler), ein ausgebildeter Tierpfleger, und Tierarzthelferin Nantje Pfaffmann (Ludwigshafen). Das Team hat Verträge mit Städten und Kommunen, für die es die Tierrettung übernimmt, darunter Mannheim, Heidelberg und einige Städte in der Pfalz.