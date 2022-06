Beim Wiesbadener Graffiti-Festival «Meeting of Styles» wollen internationale Künstler in diesem Jahr rund 3000 Quadratmeter Betonfläche neu gestalten. Wie die Veranstalter mitteilten, haben sich etwa 90 Künstler und Künstlerinnen aus zwei Dutzend Ländern für die mehrtägige Aktion angekündigt. Gesprüht wurde am Brückenkopf der Theodor-Heuss-Brücke im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel.

Wiesbaden (dpa) - Erstmalig werde eine der Wandflächen ausschließlich von Künstlerinnen gestaltet, erklärten die Veranstalter. „Wir möchten so Frauen in dieser von Männern geprägten Kultur unterstützen und ermutigen.“ Das Festival ist nach eigenen Angaben seit 1997 fester Bestandteil der Jugendarbeit des Amtes für Soziale Arbeit Wiesbaden.

Meeting of Styles