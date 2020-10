Mainz (dpa/lrs) - Spezialkräfte der rheinland-pfälzischen Polizei haben im Saarland einen international gesuchten Kriminellen gefasst. Der 26-Jährige sei 2015 in Rumänien wegen Menschenhandels und Bildung einer kriminellen Gruppierung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, teilte das Landeskriminalamt am Dienstag in Mainz mit. Zielfahnder hätten dem Mann aufgespürt und festgestellt, dass er sich in den letzten Jahren in Deutschland aufgehalten habe. Ende Juni sei der 26-Jährige zunächst über Frankreich nach Spanien geflüchtet und Ende September auf dem gleichen Weg wieder zurückgekehrt. In Hüttersdorf im Landkreis Saarlouis klickten dann die Handschellen. Der Mann befinde sich nun in Auslieferungshaft.