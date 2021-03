Mainz (dpa/lrs) - Das Bedürfnis der Menschen in Rheinland-Pfalz nach konkreten Auskünften von Behörden ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Beim Büro des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gingen 2020 insgesamt rund 200 Beratungsanfragen und Beschwerden ein, wie der Beauftragte Dieter Kugelmann am Dienstag in Mainz mitteilte. Das waren 10 mehr als 2019 und 20 mehr als 2018. Telefonische Bitten um Beratung sind nicht mitgezählt.

Mehrere Anfragen betrafen ein Auskunftsbegehren zur Corona-Situation. Dabei ging es nach Angaben Kugelmanns etwa um Informationen zu Coronabekämpfungsverordnungen, Bußgeldbescheiden, Kontrollmaßnahmen, Infektionszahlen oder Gutachten. Seine Grenze findet das Recht auf Informationszugang nach dem Landestransparenzgesetz von 2016 bei personenbezogenen Daten oder beim Schutz von behördlichen Entscheidungsprozessen.

Das Büro des Landesbeauftragten dient vor allem als Vermittler zwischen dem Bürger oder der Bürgerin, die etwas wissen will, und der Stelle, bei der eine Auskunft erbeten wird. „Wenn alles glatt läuft - das ist aus unserer Sicht der ideale Fall, erfahren wir nichts davon“, sagte Kugelmann.

