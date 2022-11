Das rheinland-pfälzische Innenministerium weist die Darstellung zurück, dem Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ erneut Akten zu spät vorgelegt zu haben. Die in der vergangenen Wochen vorgelegten Unterlagen seien eine erste Teillieferung, die auf einem Beschluss des parlamentarischen Aufklärungsgremiums vom 14. Oktober beruhen, sagte Ministeriumssprecherin Sonja Bräuer. Wie berichtet, hatten die Abgeordneten am Freitag kurzfristig Polizisten und Ministeriumsmitarbeiter als Zeugen ausgeladen, weil erst am Vortag mehr als 2400 Seiten Text und 67 Videos geliefert worden sind. Nun soll die Arbeit des Revisors im Innenministerium abgewartet werden, hieß es.

Auf Teil der Dokumente zunächst verzichtet

Der Ausschuss hatte die Regierung vergangenes Jahr aufgefordert, Akten rund um die Flutkatastrophe im Juli 2021 vorzulegen. Wegen des großen Umfangs und des hohen Arbeitsaufwandes der Beamten hatten die Parlamentarier dem Ansinnen der Regierung zugestimmt, auf einen Teil der Dokumente zu verzichten. Bei Nachforderungen hatte sich herausgestellt, dass unter anderem die Videos und der Einsatzbericht der Polizeihubschrauberstaffel aus der Flutnacht nicht vorgelegt worden sind. Deshalb wurden am 14. Oktober weitere Dokumente angefordert.