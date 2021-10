Mainz (dpa/lrs) - Das rheinland-pfälzische Innenministerium will auf der nächsten Sitzung des Innenausschusses im Landtag über das Insolvenzverfahren des Flughafens Hahn berichten. Dies teilte Staatssekretär Randolf Stich am Mittwoch in einem Schreiben an Landtagspräsident Hendrik Hering (beide SPD) mit. Bereits am Dienstag hatte die AfD-Fraktion beantragt, das Thema auf die Tagesordnung des Innenausschusses zu setzen. Die CDU-Abgeordnete Karina Wächter kündigte ebenfalls an, die Hahn-Insolvenz «parlamentarisch aufarbeiten» zu wollen.

Die nächste reguläre Sitzung des Ausschusses ist für den 2. Dezember angesetzt. Bislang lag dem Landtag kein Antrag für die Einberufung einer Sondersitzung vor. Dazu ist die Zustimmung eines Drittels der Ausschussmitglieder erforderlich. Die nächste Plenarsitzung des Landtags findet am 10. und 11. November statt.