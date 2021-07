Mainz/Bad Neuahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Nach der verheerenden Flutkatastrophe an der Ahr will der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) den Katastrophenschutz grundlegend überprüfen lassen. «Das Ganze kommt auf den Prüfstand», sagte er der Rhein-Zeitung in Koblenz (Montagsausgabe).

Mainz/Bad Neuahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Nach der verheerenden Flutkatastrophe an der Ahr will der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) den Katastrophenschutz grundlegend überprüfen lassen. „Das Ganze kommt auf den Prüfstand“, sagte er der Rhein-Zeitung in Koblenz (Montagsausgabe).

Dies reiche von Warn- und Alarmierungssystemen bis hin zur technischen Ausstattung mit sicheren Funksystemen etwa für den Fall, dass - wie an der Ahr geschehen - Erdkabel von Fluten weggerissen wurden. Außerdem soll es möglichst ein länderübergreifendes Katastrophenschutzzentrum unter permanenter Beteiligung der Länder geben.

© dpa-infocom, dpa:210725-99-524124/2