Mainz (dpa) - Innenminister Roger Lewentz (SPD) wird an diesem Montag (9.30 Uhr) berichten, wie sich die Kriminalität in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr entwickelt hat. Wie vorab bekannt wurde, weist die neue polizeiliche Kriminalstatistik weniger Straftaten und eine steigende Aufklärungsquote für das Jahr 2021 aus. Im Corona-Jahr 2020 war die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten in Rheinland-Pfalz auf den niedrigsten Stand seit knapp 30 Jahren gesunken.

