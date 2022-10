Das Ahrtal und die Folgen der Flutkatastrophe sind das Hauptthema für den neuen rheinland-pfälzischen Innenminister. Kaum im Amt, macht er sich vor Ort ein Bild und spricht mit Bürgermeistern und der Landrätin.

Mainz (dpa/lrs) - Fünf Tage nach seiner Vereidigung macht sich der neue rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) an diesem Dienstag ein Bild vom Wiederaufbau im Ahrtal. Unmittelbar nach seiner Ernennung hatte der 55-Jährige deutlich gemacht, dass er weiß, dass er an dem Thema Ahrtal gemessen werden wird - und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht: beim Wiederaufbau der bei der Sturzflut im Juli 2021 stark zerstörten Region, beim Untersuchungsausschuss und der Neuausrichtung des Katastrophenschutzes.

Der Wiederaufbau an der Ahr werde eine schwierige Aufgabe bleiben, die das Land noch viele Jahre beanspruchen werde, und ein Schwerpunkt seiner Arbeit bilden, hatte Ebling angekündigt. Der ehemalige Mainzer Oberbürgermeister räumte auch ein, dass er als Rheinhesse das Ahrtal „nicht aus dem Effeff“ kenne. Bei allen Fragen des Wiederaufbaus werde er sich aber auf die Kompetenz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen können. Wichtigste Ansprechpartnerin ist dabei - wie schon unter Eblings Vorgänger Roger Lewentz - Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß (beide SPD), die Wiederaufbaubeauftragte des Landes.

Seine Erfahrung als langjähriger OB und Vorsitzender des Städtetags dürften Ebling den Zugang zu den Kommunalpolitikerin leicht machen. Ahrtal-Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) hatte nach dem Rücktritt von Lewentz von einer Chance für neue Impulse gesprochen.

Das Ahrtal ist aber auch in anderer Hinsicht eine Herausforderung für Ebling. Es geht um den Umgang mit dem Untersuchungsausschuss des Landtags, um die Bereitstellung von Informationen für das Gremium und um Transparenz. Dass es daran unter seinem Vorgänger Lewentz haperte, ist mit ein Grund, warum Ebling jetzt Innenminister ist. Bei seiner ersten Pressekonferenz als neuer Ressortchef beeilte er sich jedenfalls zu versichern, dass er und sein Ministerium den Untersuchungsausschuss „nach Kräften“ unterstützen würden.

Nach Auffassung des Politologen Uwe Jun kann Ebling „als „neues Gesicht“ beim Wiederaufbau im Ahrtal eine wichtige Rolle spielen. „Es wird jetzt wesentlich an ihm liegen, dass schneller Hilfe im Ahrtal umgesetzt wird, denn das wird ja allenthalben von den Menschen dort beklagt“, sagte der Politikwissenschaftler der Deutschen Presse-Agentur.

Die Landesregierung und mit ihr der neue Innenminister steht auch nach dem Rücktritt von Lewentz unter Druck, gerade wegen der Flutkatastrophe mit mindestens 135 Toten. Zwei Oppositionsfraktionen - CDU und AfD - haben ihre Angriffe auf Ministerpräsidentin Malu Dreyer wegen der Katastrophennacht erhöht.

Nach Einschätzung Juns ist es der Opposition bisher nicht gelungen, der SPD-Politikerin in der Flutnacht „politisches Fehlverhalten nachzuweisen“. „Nach derzeitigem Informationsstand erachte ich die Chancen als gering, dass man Frau Dreyer mit Erfolg soweit attackieren kann, dass ein Rückzug ihrerseits bevorsteht.“

Jun sieht die Landesregierung - und auch dabei wiederum Ebling - aber auch gefordert, die Erkenntnisse aus dieser Nacht umzusetzen und eine andere Struktur im Katastrophenschutz aufzubauen. „Man braucht eine andere Struktur. Die Kompetenzaufteilungen waren nicht klar geregelt“, stellte der Wissenschaftler von der Universität Trier fest. Ebling müsse nun die von Lewentz vorbereitete Neuaufstellung noch einmal prüfen und umzusetzen. Dieser hatte Ende August angekündigt, den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz nach der Flutkatastrophe in den nächsten Jahren neu ausrichten zu wollen. Kernstück der Pläne ist eine neue Landesoberbehörde mit einem rund um die Uhr besetzten Lagezentrum.

