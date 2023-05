Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausgelöst durch eine Studie, wonach Rheinland-Pfalz schlechte Noten für die Inklusion von Kindern und Jugendlichen bekam, will die Landesregierung dies nun ändern – womöglich auch mit abwegigen Ideen. Kritiker warnen ohnehin.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will mit zwei neuen Verordnungen Kinder mit Lernbehinderung stärker an Regelschulen einbinden statt an Förderschulen. Das hat das Bildungsministerium