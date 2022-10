Saarbrücken (dpa/lrs) - Beim Informatik-Unterricht in den saarländischen Schulen sollen auch Quereinsteiger zum Einsatz kommen. Diese verfügten über ein abgeschlossenes Studium, hätten aber nicht auf Lehramt studiert, teilte das Bildungsministerium in Saarbrücken am Dienstag mit. „Sie durchlaufen regulär das Referendariat für angehende Lehrkräfte, um die nötige pädagogische Qualifikation sicherzustellen.“ Im Saarland erhalten ab dem Schuljahr 2023/24 alle Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschulen und Gymnasien ab Klassenstufe 7 zwei Stunden Informatik als Pflichtunterricht.