Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Deutsche Glasfaser AG und Inexio gehören seit dem vergangenen Jahr wirtschaftlich zusammen. Das neu geschaffene Unternehmen ist dabei, große Teile der Pfalz mit Internet per Glasfaser zu versorgen. Wir haben nachgefragt, wie die Corona-Krise den Ausbau beeinflusst hat – und wo die Schwierigkeiten liegen.

Inexio, das seinen Sitz in Saarlouis hat, ist nach eigenen Angaben seit 2010 in sämtlichen Landkreisen der Pfalz tätig. Unternehmenssprecher Schommer spricht von 250.000 Haushalten in der