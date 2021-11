Bad Ems (dpa/lrs) - Der Energiebedarf der rheinland-pfälzischen Industrie ist im Jahr 2020 leicht gestiegen. Insgesamt verbrauchten die Unternehmen rund 84.347 Gigawattstunden, das waren 0,7 Prozent mehr als im Jahr davor, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems berichtete. Allerdings lag der Wert um 3,3 Prozent niedriger als noch 2010. Den mit 72 Prozent größten Anteil am industriellen Energieverbrauch hatte im Jahr 2020 die im Land besonders stark vertretene Chemieindustrie. Wichtigster Energieträger ist Erdgas, das etwas mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs ausmachte. Strom lag bei einem Anteil von 16,7 Prozent.