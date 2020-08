Bad Ems (dpa/lrs) - In der Corona-Rezession hat sich die Industrie in Rheinland-Pfalz im Juni zumindest etwas erholt. Die Auftragseingänge kletterten im Vergleich zum Vormonat um 5,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Vor allem aus dem Ausland gingen deutlich mehr Bestellungen ein (plus 9,3 Prozent), während die Nachfrage aus dem Inland nur leicht zulegte (0,5).

Allerdings liegt der Auftragseingang im gesamten ersten Halbjahr immer noch 15,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres, allein im Juni sogar 21 Prozent.

Von dem Trend profitierte vor allem die Kfz-Industrie, hier stiegen die Bestellungen erneut deutlich (plus 26 Prozent zum Mai). Allerdings hatte die Branche zuvor im April auch den mit Abstand stärksten Einbruch erlebt. Im Maschinenbau erhöhte sich das Ordervolumen um 7,7 Prozent, die Chemieindustrie musste hingegen einen leichten Nachfragerückgang hinnehmen (minus 0,4 Prozent).