Die rheinland-pfälzische Industrie hat im ersten Quartal 2022 ein kräftiges Umsatzplus verbucht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwirtschaftete sie 30 Prozent mehr Erlöse, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte. Die Auslandsumsätze wuchsen um 27 und die Inlandserlöse um 33 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter stieg im Jahresvergleich um 0,9 Prozent. Im März 2022 waren somit 257.400 Beschäftigte in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes in Rheinland-Pfalz tätig.

Bad Ems (dpa/lrs) - Mitteilung