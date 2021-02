Koblenz (dpa/lrs) - Rund fünf Wochen vor der Landtagswahl stellen die vier rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern (IHK) heute ihre Wirtschaftsstandort-Umfrage vor. Rund 1200 Betriebe wurden befragt, wie zufrieden sie mit den Bedingungen in Rheinland-Pfalz sind und welchen Handlungsbedarf sie sehen. Dabei wird auch untersucht, wie die Unternehmen derzeit durch die Corona-Pandemie kommen.

In der kürzlich vorgelegten IHK-Umfrage zur aktuellen Wirtschaftslage hatte sich das Konjunkturklima in Rheinland-Pfalz trotz der im November und Dezember verhängten Einschränkungen in robuster Verfassung gezeigt. Der Konjunkturklimaindikator lag demnach zu Jahresbeginn bei dem neutralen Wert von 100 Punkten. Die rasante Aufholjagd vom Frühsommer (77 Punkte) bis zum Herbst (99) war damit aber zunächst einmal gestoppt.

© dpa-infocom, dpa:210204-99-306302/3