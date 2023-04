Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Thema Coronavirus gab es am Wochenende einmal mehr Licht und Schatten. So ist die Stadt Zweibrücken die erste Kommune in Rheinland-Pfalz, in der alle mit dem Virus Infizierten als genesen gelten. Andererseits rangiert die Stadt Kaiserslautern bei den in den vergangenen zwei Wochen Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern landesweit auf dem dritten Platz.

In Zweibrücken haben sich seit dem Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 35 Menschen mit dem Virus infiziert. Nach den am Wochenende vom Mainzer Gesundheitsministerium veröffentlichten Daten gelten