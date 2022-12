Ein Autofahrer ist in Schlangenlinien über die Autobahn 8 gefahren und vor der Polizei davongerast, als diese ihn stoppen wollte. Die Verfolgungsfahrt mit mehreren Funkstreifenwagen führte von Perl bis zur Anschlusstelle Dillingen-Mitte und dann über die L170 bis zu einer Tankstelle in Rehlingen, wie die Polizei in Merzig mitteilte. Dort konnte der Fahrer dann gestellt werden, nachdem er noch zu Fuß weiter geflohen war. Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen.

Merzig (dpa/lrs) - Nach der riskanten Fahrt am Donnerstagabend muss er sich nun wegen Trunkenheit am Steuer und Straßenverkehrsgefährdungen verantworten. Die Polizei sucht noch Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben oder gefährdet wurden. Einem Zeugen zufolge soll es auch gegen die Mittelleitplanke geprallt sein.

