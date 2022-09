Einen Wettermix aus Regenschauern, zeitweise starken Böen und aufgelockerter Bewölkung gibt es zum Start in die Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Temperaturen erreichen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag bis zu 19 Grad. Im Bergland sind 10 bis 15 Grad zu erwarten.

Offenbach (dpa/lhe) - Der Dienstag startet den Vorhersagen zufolge heiter bis wolkig, mit Regen wird kaum gerechnet. Die Höchstwerte erreichen 12 bis 18 Grad, der Wind weht mäßig bis schwach. Auch am Mittwoch wird es nach DWD-Vorhersage heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad.

Deutscher Wetterdienst