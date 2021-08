Mainz (dpa) - Vor den Sonntag-Spielen in der Fußball-Bundesliga haben die Zuschauer und die vier beteiligten Teams dem einstigen Torjäger Gerd Müller gedacht. Vor der Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und RB Leipzig am Mittag gab es eine Schweigeminute, in Köln wie dort üblich einen einminütigen Ehrenapplaus.

Der frühere Weltklasse-Torjäger Müller, langjähriger Stürmer des FC Bayern München, war am Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben.