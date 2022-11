Kölbingen (dpa/lrs) - Ein Autofahrer hat bei einem Verkehrsunfall im Westerwaldkreis schwere Verletzungen erlitten. Der 58-Jährige fuhr am frühen Dienstagabend zwischen Westerburg und Kölblingen mit seinem Wagen auf einen Holztransporter auf, wie die Polizei mitteilte. Dass der Fahrer des Lastwagens in einen Feldweg abbiegen wollte, habe der Mann zu spät bemerkt. Das Auto wurde nach dem Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

