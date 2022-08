In keinem anderen Bundesland ist der Sommer nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) so trocken ausgefallen wie im Saarland. Wie der DWD am Dienstag in Offenbach mitteilte, fiel die Niederschlagsmenge zwischen Juni und August mit rund 80 Litern pro Quadratmeter «schockierend gering» aus. Der Mittelwert der international üblichen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegt bei 226 Litern pro Quadratmeter - also fast zwei Drittel mehr.

Offenbach/Main (dpa/lrs) - Damit dürfte es nach den vorläufigen Ergebnissen der trockenste Sommer im Saarland überhaupt gewesen sein. Der meteorologische Herbst beginnt am Donnerstag (1.9.).

Mit einer Durchschnittstemperatur von 20,6 Grad Celsius war der Sommer im Saarland nach den bisherigen Messergebnissen außerdem nach 2003 der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 für Niederschläge und Temperaturen. Der langjährige Mittelwert (1961-1990) liegt bei 16,7 Grad Celsius.

Gemessen wurden zudem 910 Sonnenstunden (langjähriger Mittelwert: 631 Stunden) - so viele wie noch nie seit Aufzeichnungsbeginn der Sonnenscheindauer 1951. Das Saarland war damit zugleich das sonnigste Bundesland im Sommer 2022. Der DWD betreibt in Deutschland rund 2000 Wetter-Messstationen.

