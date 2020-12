Homburg (dpa/lrs) - Angesichts des ab Mittwoch geltenden Lockdowns können Geschäfte in der saarländischen Stadt Homburg an diesem Dienstag bis 23 Uhr öffnen. Mit der verlängerten Öffnungszeit solle der Andrang besser verteilt und ein mögliches Infektionsrisiko verringert werden, teilte Bürgermeister Michael Forster (CDU) am Montag mit. Viele Ladenbesitzer hätten am Montag über viel Betrieb in den Geschäften berichtet. «Wir haben die rechtliche Grundlage durch eine Allgemeinverfügung geschaffen und hoffen auf eine Entzerrung durch das Öffnen auch in den Abendstunden.»

Unklar sei, inwieweit die Läden die Verfügung spontan umsetzten. Es handele sich lediglich um eine freiwillige Option, hieß es. Mit dem Lockdown ab diesem Mittwoch wird der Einzelhandel bis auf die Geschäfte für den täglichen Bedarf schließen.