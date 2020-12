Rund fünf Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz erhielten Ende 2019 Pflegeleistungen in irgendeiner Form. Das hat das Landesamt für Statistik ermittelt. Das sind, in absoluten Zahlen, rund 202.700 Personen. Und es bedeutet einen Anstieg von 26 Prozent gegenüber der vorigen Erhebung für das Jahr 2017; gegenüber dem Stand zehn Jahre zuvor sind es sogar 92 Prozent (97.000) mehr – fast eine Verdoppelung.

Das Landesamt interpretiert diesen Anstieg vor allem als Zeichen einer alternden Bevölkerung: Rund 76 Prozent der Pflegebedürftigen seien im Dezember 2019 älter als 70 Jahre gewesen, 57 Prozent älter als 80 Jahre. Mehr als 60 Prozent aller Pflegebedürftigen seien außerdem weiblich gewesen.

Die Zahlen im Detail: