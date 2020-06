MAINZ. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen eins bis acht können in einer „Sommerschule“ Stoff aufarbeiten, den sie in der Corona-Pandemie versäumt haben. Das Konzept stellten die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) und Günther Schartz (CDU), Vorsitzender des Landkreistages Rheinland-Pfalz und Landrat des Kreises Tier-Saarburg, am Dienstag in Mainz vor.

In den letzten beiden Wochen der Sommerferien, also vom 3. bis 14. August, richten das Land und die Kommunen Sommerschulen voraussichtlich in jeder Verbandsgemeinde und in jeder Stadt ein. Drei Stunden am Tag werde Unterricht erteilt. Vorgesehen sei, dass die interessierten Kinder je eine Woche die Sommerschule besuchen. Die Lehrenden werden zum Beispiel Lehramtsstudierende sein oder Oberstufenschüler, die zuvor geschult werden. Auch Lehrer können sich bewerben oder Lehrer im Ruhestand, sagte Hubig. Die Kommunen stellen die Räume in den Schulen oder auch in Bürgerhäusern zur Verfügung, Waldklassenzimmer seien ebenfalls eine Option, sagte Schartz. Eine Schülerbeförderung werde jedoch nicht angeboten.

Angebot kostenlos und freiwillig

Derzeit wird nach Hubigs Worten in den Schulen der Bedarf nach dem zusätzlichen Unterricht abgefragt. Laut Schartz sollen über die Jugendhilfe und die Schulsozialarbeit zudem gezielt Familien angesprochen werden. Das Angebot ist für die Schüler kostenlos – und es ist freiwillig. Wer unterrichtet, soll eine Aufwandspauschale von 300 Euro erhalten, muss aber ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Insgesamt stehen für die Sommerschule 500.000 Euro aus dem Landeshaushalt zur Verfügung, sagte Hubig.

Digitale Lernpatenschaften

Um Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen neun und höher zu helfen, geht das Land eine Kooperation mit dem Verein Corona School e. V. ein. Der Verein, den Studierende am Tag der Corona-bedingten Schulschließung am 16. März gegründet haben, vermittelt über eine digitale Plattform Lernpatenschaften. Bereits jetzt gebe es deutschlandweit 8000 „Lernpaare“, sagte Tobias Bork, Vertreter von Corona School. Das Angebot, das es nur digital gibt, funktioniere auch über ein Handy. Einen Laptop bräuchten die Schüler nicht zwingend. Auch dieses Angebot ist kostenlos.

Die Mittel für die Feriensprachkurse an den Volkshochschulen werden um 50.000 Euro auf 350.000 Euro aufgestockt. Ferner unterstützt das Land die Ferienprogramme der Kommunen mit einer Million Euro. Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie müsse zusätzliches Personal organisiert werden.