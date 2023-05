Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach Gesprächen mit Vertretern des Bundes Deutscher Karneval steht für Ministerpräsidentin Malu Dreyer fest: „Die fünfte Jahreszeit, so wie wir sie kennen, wird es in der nächsten Kampagne nicht geben.“ Manche Vereine in der Region suchen nach Corona-kompatiblen Alternativen, andere haben schon vor Wochen die Reißleine gezogen.

Daniel Laux vom Karnevalverein Elwetritsche organisiert seit Jahren den Dahner Umzug am Fasnachts-Sonntag. Mit rund 60 Zugnummern zählt der zu den großen Gaudiwürmern