Mainz (dpa/lrs) - Nach rund neun Monaten schließen in Rheinland-Pfalz die letzten Corona-Impfzentren. Gesundheitsminister Clemens Hoch und Landesimpfkoordinator Daniel Stich (beide SPD) wollen an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) eine Bilanz ziehen und einen aktuellen Überblick über das Infektionsgeschehen in dem Bundesland geben.