Im Saarland werden die Impfzentren in Neunkirchen und Saarlouis zum 23. Dezember 2022 geschlossen. Das Impfzentrum in Saarbrücken, das sich schon seit Juni im Stand-By-Betrieb befindet, wird ebenfalls Ende Dezember komplett abgebaut, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) begründete den Schritt unter anderem mit stetig niedrigen Impfzahlen und Kosteneinsparungen. Im Oktober habe es durchschnittlich nur 150 Impfungen pro Tag in Neunkirchen und 245 in Saarlouis gegeben. Durch die Schließungen sollen monatliche Kosten von 1,4 Millionen Euro eingespart werden. Auch die mobilen Impfteams werden reduziert. Ab Januar 2023 wird den Angaben zufolge noch ein Team im Bedarfsfall eingesetzt.