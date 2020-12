Saarbrücken (dpa/lrs) - Einen Tag nach dem Start der Corona-Impfungen in saarländischen Pflegeeinrichtungen sind am Montag auch die drei Impfzentren des Bundeslandes eröffnet worden. In den Einrichtungen in Saarbrücken, Neunkirchen und Saarlouis sollen auch ältere Menschen geimpft werden, die nicht in Heimen leben. Ministerpräsident Tobias Hans und Gesundheitsministerin Monika Bachmann (beide CDU) waren nach Angaben der Landesregierung bei der offiziellen Eröffnung des Impfzentrums in Saarbrücken dabei. «Mit dem Impfstoff sehen wir endlich ein Licht am Horizont», erklärte Hans via Twitter. Bachmann wollte anschließend nach Neunkirchen und Saarlouis weiterfahren und sich in den dortigen Zentren ein aktuelles Bild der Lage verschaffen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Einen Tag nach dem Start der Corona-Impfungen in saarländischen Pflegeeinrichtungen sind am Montag auch die drei Impfzentren des Bundeslandes eröffnet worden. In den Einrichtungen in Saarbrücken, Neunkirchen und Saarlouis sollen auch ältere Menschen geimpft werden, die nicht in Heimen leben. Ministerpräsident Tobias Hans und Gesundheitsministerin Monika Bachmann (beide CDU) waren nach Angaben der Landesregierung bei der offiziellen Eröffnung des Impfzentrums in Saarbrücken dabei. „Mit dem Impfstoff sehen wir endlich ein Licht am Horizont“, erklärte Hans via Twitter. Bachmann wollte anschließend nach Neunkirchen und Saarlouis weiterfahren und sich in den dortigen Zentren ein aktuelles Bild der Lage verschaffen.

Im Saarland sollen zuerst Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Bis Ende Januar peilt das Gesundheitsministerium rund 27 000 Impfungen an. Die 12 000 Impftermine, die im Saarland vorab zu vergeben waren, sind nach Angaben des Ministeriums bereits alle ausgebucht.