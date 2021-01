Mainz (dpa/lrs) - Am heutigen Donnerstag öffnen die 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz. Zum Start sollen landesweit 2710 Angehörige der höchsten Risikogruppe gegen Corona geimpft werden. Die erste von je zwei Impfungen gibt es für Menschen ab 80 Jahren sowie Mitarbeiter von Rettungs- und ambulanten Pflegediensten sowie medizinisches Personal mit einem hohen Ansteckungsrisiko. Die Mitarbeiter der Impfzentren sowie der 20 mobilen Impfteams gehören auch dazu. Die Zentren öffnen zu unterschiedlichen Zeiten, in Kaiserslautern beispielsweise um 7.45 Uhr. Beim Impfstart im Corona-Impfzentrum in Mainz-Gonsenheim sind Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) als Vertreterinnen der Landesregierung dabei (12.30 Uhr).