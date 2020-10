Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland könnten Corona-Impfungen möglicherweise zentral im Testzentrum am ehemaligen Messegelände in Saarbrücken durchgeführt werden. Derzeit werde geprüft, ob das Testzentrum infrage komme, teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Das Ministerium reagierte damit auf einen Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Spahn hatte Donnerstag in Berlin gesagt, er glaube, Impfungen müssten in wenigen großen Zentren, etwa Messehallen, starten, sobald es sichere Impfstoffe gebe.

«Durch das Testzentrum existiert hier bereits eine Infrastruktur, die uns zukünftig auch bei Impfvorhaben helfen kann. Damit könnten wir Impfungen zu Beginn zentral steuern», erklärte Staatssekretär Stephan Kolling. Da die Impfstoffe laut Bundesgesundheitsminister Spahn wohl nicht von Anfang an jedem zur Verfügung stehen, werden zunächst voraussichtlich bestimmte Personengruppen priorisiert werden. Dazu gehören laut saarländischem Gesundheitsministerium wohl Beschäftigte im Gesundheitswesen oder im Pflegebereich sowie besondere Risikogruppen.