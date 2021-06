Mainz (dpa/lrs) - Knapp sechs Monate nach Beginn der Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz kommen die Impfungen von Lehrkräften und Kita-Personal zügig voran. Nach Angaben des Bildungsministeriums vom Freitag sind 27.611 Beschäftigte an Grund- und Förderschulen vollständig geimpft. Grundlage sind Daten der Impfzentren vom Vortag. An den Grundschulen sind allein rund 13.000 Lehrkräfte beschäftigt, an Förderschulen sind es rund 6000.

Bei den weiterführenden Schulen sind bislang 10.299 Beschäftigte ein zweites Mal geimpft - nicht mitgezählt sind auch hier diejenigen, die den Schutz über eine Hausarztpraxis erhalten haben. Ihre erste Impfung haben 20.146 Beschäftigte erhalten. Insgesamt unterrichten an den weiterführenden Schulen rund 25.000 Lehrerinnen und Lehrer.

Von Erzieherinnen und Erziehern, weiteren Beschäftigten in Kindertagesstätten und Tagesmüttern sind bislang 29.366 zweimal geimpft worden - die Impfungen über Hausarztpraxen nicht mitgezählt. 50 Menschen haben einen Termin in den nächsten Tagen und Wochen, auf der Warteliste für einen Termin steht demnach niemand vom Kita-Personal. An den Kitas in Rheinland-Pfalz arbeiten insgesamt rund 41.000 Fachkräfte.

