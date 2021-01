Saarbrücken (dpa/lrs) - Um die Buchung von Terminen für Corona-Impfungen einfacher zu machen, führt das Saarland ab Montag (11. Januar) eine Impfliste ein. «Auf dieser Liste kann sich jeder berechtigte Bürger eintragen lassen und bekommt dann automatisch nach Verfügbarkeit einen Termin mitgeteilt», teilte die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Freitag mit. Einmal auf die Liste gesetzt, sei der Impfwillige registriert: Die Liste werde kontinuierlich nach freiwerdenden Terminen abgearbeitet.

Der Weg über eine solche Liste sei bundesweit besonders. „Ich wüsste nicht, dass ein anderes Bundesland eine solche Liste vorhält“, sagte Bachmann. Die Liste ersetze das bisherige Online-Buchungssystem und werde am Montag um 7 Uhr freigeschaltet. Registrierte Personen erhielten die Terminbenachrichtigung per SMS, E-Mail oder Post. Die Liste solle dazu beitragen, dass Impfwillige nicht wiederholt bei der Hotline anrufen müssten - und dann hörten, dass es vielleicht gerade keine Termine mehr gebe. „Sie bringt mehr Zufriedenheit.“

Man sei fortwährend dabei, das System zu optimieren, sagte die Ministerin. Es könnten aber nicht mehr Termine vergeben werden als Impfstoff vorhanden sei. Nach vorsichtiger Schätzung gehe man davon aus, dass man im Saarland eine erste Lieferung des Impfstoffes von Moderna Ende nächster Woche bekommen könnte.

Rund 120 000 Saarländer haben als erstes Anspruch nach der Impfverordnung des Bundes und der Ständigen Impfkommission. Bachmann ging davon aus, dass die zweite Gruppe im April beginnen könnte. Diese Gruppe würde 150 000 bis 180 000 Menschen betreffen. „Nach jetzigem Stand ist es denkbar, dass eine flächendeckende Impfung nach dem zweiten Quartal, also Mitte dieses Jahres, möglich wäre.“

Bislang sind in dem Bundesland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 7358 Menschen (gemeldeter Stand: Freitag 11 Uhr) gegen das Coronavirus geimpft worden. Damit liegt die Quote bei 7,5 Impfungen pro 1000 Einwohner und damit über dem bundesweiten Schnitt der Länder von 5,7.

Das Saarland soll nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums bis Mitte Februar insgesamt 78 000 Impfdosen von Biontech/Pfizer geliefert bekommen. Bis Donnerstag (7. Januar) hatte das Bundesland 19 500 Impfdosen erhalten. Am heutigen Freitag sollten weitere 9750 Impfdosen kommen, ebenso wie am 18./19. Januar, am 25./26. Januar, am 1/2. Februar, am 8./9. Februar und am 15./16. Februar.