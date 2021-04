Gesundheitsstaatssekretär und Landesimpfkoordinator Alexander Wilhelm (SPD) wird Geschäftsführer des Landeskrankenhauses mit Sitz in Andernach. Wilhelm sei vom Aufsichtsrat der Klinikgruppe zum neuen Geschäftsführer berufen worden und werde dieses Amt zum 15. Mai antreten, teilte das Gesundheitsministerium mit. Wilhelms Nachfolge werde bei der anstehenden Regierungsbildung geregelt. Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) betonte, durch den Wechsel zum 15. Mai sei eine kontinuierliche Aufgabenwahrnehmung im Ministerium gewährleistet. Das Landeskrankenhaus ist mit 4500 Beschäftigten an mehreren Standorten der größte Krankenhausträger im psychiatrisch-psychotherapeutischen Bereich in Rheinland-Pfalz.