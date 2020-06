Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland werden die kommenden Tage regnerisch. Am Dienstag bleibe es meist stark bewölkt und es sei zeitweise regnerisch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Örtlich könne es im Tagesverlauf Gewitter und Starkregen, Hagel sowie Windböen geben. Bei Temperaturen bis 24 Grad soll es mild werden.

In der Nacht zum Mittwoch sei es weiterhin sehr bewölkt, örtlich falle etwas Regen. Stellenweise bilde sich Nebel. Auch am Mittwoch bleibe es bedeckt. Im Tagesverlauf bildeten sich Schauer, teils werde es gewittrig bei wiederum maximal 24 Grad. Nach einer zeitweise nassen Nacht sind die Aussichten für Donnerstag ähnlich.