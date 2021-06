Bad Ems (dpa/lrs) - Weniger Schweine, weniger Schafe, weniger Rinder: Der Viehbestand der Bauern in Rheinland-Pfalz hat sich binnen zehn Jahren deutlich verkleinert. Die Zahl der Schweine sank von 2009 bis 2019 um 40,9 Prozent auf 151.900, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Die Zahl der Schafe verringerte sich um genau ein Drittel auf 67.300. Zugleich sank die Zahl der Rinder um 13,7 Prozent auf 329.100. Strukturwandel der Landwirtschaft: In den vergangenen Jahren ging auch die Zahl der Bauernhöfe deutlich zurück. 2019 bewirtschafteten laut Landesamt 16.800 Agrarbetriebe insgesamt 711.900 Hektar Fläche. 1999 hatte es mit 35.500 Bauernhöfen noch etwa doppelt so viele Betriebe im Land gegeben.

