Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich nach letzten Regentropfen auf viel Sonne und steigende Temperaturen einstellen. Das geht aus der Wetterprognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach hervor.

Dieser rechnet am Dienstag zunächst noch mit einigen Wolken und vereinzelten Schauern. Ab den Mittagsstunden soll es aber zunehmend auflockern und weitgehend trocken bleiben. Der Wind wehe zeitweise stark böig. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich bis 26 Grad, am Oberrhein und in der Vorderpfalz kann es bis zu 29 Grad warm werden.

Die Aussichten für die weiteren Tage bis zum Wochenende sind ähnlich. Laut DWD wird es zunehmend sonnig und wärmer. Am Donnerstag könnte die 30-Grad-Marke knapp überschritten werden. Vor allem im Süden soll es dann wärmer werden. Am Freitag werde es mit Höchstwerten zwischen 32 und 36 Grad noch wärmer.