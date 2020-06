Mainz (dpa/lrs) - Immer mehr Mediziner in Rheinland-Pfalz bilden sich zum Facharzt für Allgemeinmedizin fort. Unter den 565 Medizinern, die 2019 eine Facharztausbildung abgeschlossen haben, waren erstmals die Allgemeinmediziner in der Spitzengruppe. 82 der 565 Mediziner haben sich für diese Fachrichtung entschieden, wie die Landesärztekammer am Dienstag in Mainz mitteilte. Die Zahl der Facharztanerkennungen in der Allgemeinmedizin steige seit einigen Jahren. 2015 etwa waren es erst 44, 2017 schon 62 und 2018 bereits 78.

Am zweithäufigsten war 2019 die Facharztanerkennung in der Anästhesiologie (74), gefolgt von der Inneren Medizin (67). Etwas mehr als die Hälfte der neuen Fachärzte sind Frauen (294).