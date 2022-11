Worms (dpa/lrs) - Feuerwehrkräfte haben am Samstag in Worms einen Bewohner aus einem brennenden Haus gerettet. Der Brand entstand nach Polizeiangaben etwa eine Stunde nach Mitternacht in der Küche einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Die Feuerwehrleute trafen den Bewohner schlafend an und brachten ihn aus der Wohnung. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Jetzt versuchen die Behörden, die Brandursache zu ermitteln.