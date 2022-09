Im Saarland werden seit Montag für Corona-Auffrischungsimpfungen angepasste Impfstoffe gegen die Omikron-Variante BA.1 verwendet. Neben Arztpraxen standen diese auch schon im Impfzentrum in Neunkirchen bereit. Im Impfzentrum Saarlouis sei es wegen eines Ruhetags erst ab Dienstag so weit, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Die Vakzine sollen vor dem ursprünglichen Virus Sars-CoV-2 und vor der Omikron-Sublinie BA.1 schützen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das angepasste Corona-Vakzin wirkt nach bisherigen Erkenntnissen auch besser gegen die derzeit vorherrschende BA.5-Variante als die Impfstoffe der ersten Generation. Von diesem Mittwoch an setzen mobile Impfteams im Saarland die neuartigen Impfstoffe auch in Pflegeeinrichtungen ein. Am vergangenen Freitag waren die ersten neuen Dosen ausgeliefert worden, nachdem die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die beiden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna am 1. September zugelassen hatte.