Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein im Saarland verurteilter Sexualtäter ist in Großbritannien festgenommen worden. Zielfahnder konnten den Aufenthaltsort des 37-Jährigen ausfindig machen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend wurde er am Donnerstag in Zusammenarbeit vom Landespolizeipräsidium, dem Bundeskriminalamt und den britischen Behörden festgenommen. Nachdem der Mann gegen sein Urteil im März dieses Jahres Revision eingelegt hatte, war er verschwunden. Das Landgericht Saarbrücken hatte ihn wegen besonders schwerer Vergewaltigung in zwei Fällen und schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern in mehreren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.

Polizeimeldung