Am Baggersee in Lingenfeld gibt es viel zu entdecken. Wer das Wochenende auf dem Campingplatz am benachbarten See verbringt, der findet sogar eine Pflanze, die als Seifenersatz dienen kann. Weil an dem Gewässer nur geangelt wird, ist es ein Paradies für Libellen. Auch was „Ötzi“ in seinem Fellbeutel mit sich trug, findet sich in Ufernähe.

Unsere Wanderung am kleinen Baggersee in Lingenfeld endet poetisch. Andrea Frech, die uns rund um den See die Augen geöffnet hat, liest einen Spruch von Krishnamurti, einem indischen Philosophen, vor. Ich lausche gespannt. Und wie es so ist: Kaum hat sie fertig vorgelesen, weiß ich schon gar nicht mehr, wie der Anfang war. Aber ich habe eine Idee. Ich frage sie, ob ich das Kärtchen, auf dem das Gedicht steht, abfotografieren darf. „Ja, das kannst du gerne machen“, sagt sie, „aber du wirst es vielleicht nicht lesen können. Meine Schrift ist schwer zu entziffern.“

Da haben wir etwas gemeinsam, denke ich, zücke das Handy, das schon lange mein liebster Fotoapparat ist. Mir geht es ähnlich. Ich werde, wenn ich mit meinen Blöcken unterwegs bin, nämlich auch immer gefragt, ob das Steno ist, was da aufs Papier fließt. Meine Standard-Antwort: Nein, ist es nicht, aber ich wurde als Kind gezwungen, mit rechts zu schreiben und übe eben immer noch.

Zurück am Schreibtisch

Nun sitze ich Tage später an meinem Schreibtisch. Die Mühe, die Notizen von Andrea Frech zu enträtseln, mache ich mir nicht. Sie konnte ja gar nicht wissen, dass irgendwann einer kommen würde, um ihre Karteikarte abzufotografieren. Nicht, weil das Gedicht nicht schön gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Aber vor mir liegt nun ein Buch. Der Autor: Krishnamurti. Der Titel: Meditationen.

Schade, dass ich das Bändchen nicht auf der zweistündigen Tour „Den Zauber der Natur entdecken“ in den Lingenfelder Rheinauen dabei hatte. Denn etwas Meditativeres als an einem See unterwegs zu sein, an dem nur geangelt und der Natur Raum gegeben wird, gibt es im Sommer kaum. Wir sind eine Gruppe Frauen, die sich treiben lässt. Das Buch hätte gepasst.

Die Schönheit der Natur und der kleinen Dinge, die wir oft nicht wahrnehmen, ist unser Thema. Andrea Frech ist von Berufs wegen Umweltschutz-Ingenieurin und außerdem, weil ihr die Natur und die Erde so am Herzen liegen, auch zertifizierte Naturführerin Bienwald und südpfälzische Rheinauen sowie Biosphärenguide Pfälzerwald–Nordvogesen. Sie spielt mit uns: Mensch, schau doch mal!

„Meditation ist keine Flucht aus der Welt. Es ist kein isolierendes, sich abkapselndes Tun, sondern vielmehr die Einsicht in die Welt und wie es auf ihr zugeht ... Meditation heißt wegwandern von dieser Welt; man muss ein totaler Außenseiter sein. Dann hat die Welt eine Bedeutung, und die Schönheit von Himmel und Erde ist dauerhaft.“ (Krishnamurti)

Dass hier Pappeln, Ahorn und Linde wachsen, wissen wir gerade noch. Aber ob die Linde nun eine Winter- oder Sommerlinde ist? Das erfahren wir von der Südpfälzerin, die auf alle Fragen entweder eine Antwort hat – oder aus ihrem großen Rucksack ein Buch herauskramt, in dem wir nachlesen können. Zum Beispiel, welche Schmetterlingsarten umherflattern. Aber bei den kleinen „Bläulingen“ sind wir uns bei der Art nicht ganz sicher. Sie fliegen so schnell an uns vorbei. Und sind schon weg, bis die richtige Seite aufgeschlagen ist. Wir hätten uns an den Zeichnungen der Flügelaußenseiten orientiert.

Eine wundersame Wurzel

Völlig unscheinbar am Zaun des Campingplatzes wächst eine Pflanze, die für die Sommerfrischler nicht uninteressant ist. Saponaria officinalis lautet der botanische Name des Gewöhnlichen Seifenkrauts. Wer seine Wurzel ausgräbt, sie mit einem Stein bearbeitet und mit etwas Wasser vermengt, wird erleben, dass sich Seifenschaum bildet. Das kann im Sommer am See etwas sehr Hilfreiches sein.

Medizinischen Wert haben etliche weitere Pflanzen. Beispielsweise auch die Brennnessel, der wir alle aus dem Weg gehen. Doch sie hat längst Einzug gehalten in Kochbücher. Andrea Frech empfiehlt uns Brennnessel-Chips und gibt uns den Tipp, wie die Urtica als Salat genießbar wird. „Man muss vorher mit einer Sprudelflasche oder einem Nudelholz darüberrollen, um die Brennhaare unwirksam zu machen“, erklärt sie und erntet eher fragende Blicke. In der Heilkunde ist die Brennnessel ein Renner, weil sie unter anderem entwässernd wirkt.

„Meditation ist herauszufinden, ob es ein Feld gibt, das noch nicht vom Bekannten verseucht ist.“ (Krishnamurti)

Auf dem Weg um den See gibt es nur vereinzelte Stellen, an denen es einen Zugang zum Wasser gibt. Die Hunde freuen sich, Struppi ist auch sofort im Wasser, während Merle trotz der Hitze an diesem wunderbaren Samstagmittag an Land bleibt. In der Luft über dem Wasser und dem Sand sind die Libellen in ihrem Element. Es ist – ohne störende Schwimmer – ein Paradies für sie.

„Schau mir in die Augen“

Andrea Frech erläutert den Unterschied zwischen Kleinlibellen und Großlibellen. Die Augen der Kleinlibellen befinden sich an den Außenseiten des Kopfes, während die Facettenaugen der Großlibellen auf der Kopfmitte zusammenstoßen. Auch die Flügel können Kleinlibellen zu einem „Flügelpaar“ übereinanderlegen, während bei den „Großen“ in der Seitenansicht zwei Flügelpaare erkennbar sind.

An einer toten Pappel holt die aus Landau-Arzheim stammende Naturführerin weit aus: bis zur Gletschermumie „Ötzi“. Der Mann im Eis trug in seinem Fellbeutel getrocknete Zunderstücke bei sich. Und die werden gewonnen, indem der Fruchtkörper eines Pilzes aufgeschnitten wird. In seinem Inneren befindet sich, wie Andrea Frech erklärt, das sogenannte Trama. Und das hält die Glut gut.

Feuermachen war zu Ötzis Zeiten also richtig Arbeit. In dünnen Scheibchen geschnitten war das Trama wertvoll. Es musste getrocknet und fermentiert werden. Zum Anzünden eines Feuers wurden zusammen mit dem Funken eines Eisenpyrits oder eines Feuersteins die Fallschirmchen der Pusteblume und dünne „Locken“ der Birkenrinde genutzt.

Das Gedicht hat nur den Rundgang beschlossen. Wir waren danach noch im „Haus am See“, um alles sacken zu lassen – mit Hilfe eines Schörlchens.

Die Führung von Andrea Frech in den Lingenfelder Rheinauen am kleinen Baggersee in Lingenfeld ist neu und heißt: „Den Zauber der Natur entdecken“. Wer auf eigene Faust los will: Einfach zum „Haus am See“ fahren, dort auf den gekennzeichneten Parkplätzen parken und auf dem Rheindamm bis zum Schild der „SunSeeBar“ laufen: Dort geht es nach rechts zum Weg, der um den See führt. Weitere Infos: www.pfaelzerwald.de, www.freche-libelle-wald.de und unter 0174/2986705.

