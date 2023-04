Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Pandemiejahr 2020 sind 128 Menschen auf den Straßen in Rheinland-Pfalz gestorben. Das waren 25 weniger als 2019 und so wenige wie noch nie seit Beginn der Statistik. Die Anzahl der Verletzten und der Unfälle ging ebenfalls zurück, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag in Mainz sagte. „Die Bürger sind auf rheinland-pfälzischen Straßen sicher.“

124.015 Unfälle wurden aufgenommen, etwa 15 Prozent weniger als 2019. Der Löwenanteil (fast 79.500) ereignete sich innerorts. Die Anzahl der bei Unfällen Schwerverletzten