Die am Samstag in Frankenthal neu gewählte Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz-Saarland , Susanne Wingertszahn, will nicht alles anders machen.

Frau Wingertszahn, welche Erfahrung bringen Sie mit?

Ich bin seit langem im DGB und den Gewerkschaften verankert. Als Bezirksgeschäftsführerin war ich bisher insbesondere für die