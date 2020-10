Bitburg (dpa/lrs) - Wegen deutlich gestiegener Corona-Infektionszahlen ergreift der Eifelkreis Bitburg-Prüm weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. In Abstimmung mit dem Land Rheinland-Pfalz gelten die Regelungen ab diesem Donnerstag (15. Oktober) bis zum 30. November, wie die Kreisverwaltung am Montag in Bitburg mitteilte. Der kritische Wert von 50 Infizierten pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche wurde am Samstag, am Sonntag und am Montag überschritten. Am Nachmittag des Montags lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 105 Neuinfektionen.

Nach den gemäß des Warn- und Aktionsplans des Landes beschlossenen Regelungen dürfen im Landkreis dann zu privaten Feiern maximal zehn Personen aus bis zu zwei Haushalten zusammenkommen. Auch beim Tragen einer Maske im öffentlichen Raum müsse ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Zu Veranstaltungen in geschlossenen Räumen seien höchstens 75 Personen gleichzeitig erlaubt. Sport sei ohne Zuschauer möglich.

Die Kreisverwaltung forderte vor allem jüngere Bürger «mit Nachdruck» dazu auf, diese Regelungen zu beachten, um sich und ältere Menschen zu schützen. Ordnungskräfte würden die Einhaltung der geltenden Regeln verstärkt überprüfen. Bei Verstößen drohten Bußgelder.

Die gestiegene Zahl an Neuinfektionen gehe vor allem auf zwei private Geburtstagsfeiern am vorvergangenen Wochenende zurück. Es seien überwiegend junge Leute gewesen, mindestens eine Person sei infiziert gewesen. Die Kontaktnachverfolgung sei zum Großteil abgeschlossen. Derzeit gehe man von einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen aus.